Месси разъярён обнародованием данных контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разъярён обнародованием данных контракта с сине-гранатовыми и хочет покинуть клуб, сообщает Don Balon. Игрок считает, что в стане каталонцев его кто-то подло предал.

По информации источника, Месси назвал ситуацию неслыханной. Он в ярости, что кто-то из клуба рассказал прессе подробности контракта, который нужно было хранить в безопасном месте, потому что это конфиденциальная информация.

Испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».