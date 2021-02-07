Мэйсон Маунт открыл счёт в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». После первого тайма счёт 1:0 в пользу лондонцев.
Счёт был открыт на 43-й минуте — нападающий гостей Тимо Вернер на левом краю чужой штрафной получил пас от защитника Бенджамина Чилвела и отпасовал низом в центр на полузащитника Мэйсона Маунта, который ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
Видео гола Мэйсона Маунта в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» в 23-м туре АПЛ сезона-2020/2021
Это третий гол 22-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Подопечные Томаса Тухеля, сыграв 22 матча, набрали 33 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (50).
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