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Фолланд: Головин — невероятный футболист и хороший парень

Фолланд: Головин — невероятный футболист и хороший парень
Футбол / Франция 0
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Нападающий «Монако» Кевин Фолланд прокомментировал победу в матче с «Нимом» (4:3).

«Головин — это невероятный футболист, три мяча и результативная передача подтверждают это. Несомненно, он является игроком матча. Непросто так играть весь матч, когда возвращаешься в игру после травмы. Тренер и штаб делают всё возможное, чтобы он наилучшим образом смог вернуться в состав и уже в ближайшее время иметь возможность играть все 90 минут. Он идет к этому постепенно, сегодня он отыграл 80 минут на очень высоком уровне, мы рассчитываем на него.

Нужно сказать, что «Ним» не сдался, пропустив два мяча, они продолжали храбро биться все 90 минут. Играть у них в гостях всегда непросто. Мы, возможно, стали играть менее агрессивно, после того, как забили два гола.

Головин — хороший парень, мы много разговариваем с ним как на поле, так и за его пределами, мы понимаем друг друга. Мы обсуждали наши дальнейшие действия, ведь мы играли на одном фланге. Это был непростой матч, но нам удалось забить», — приводит слова Фолланда пресс-служба «Монако».

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