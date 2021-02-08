Ловчев: хет-трик Головина — достижение. Но это несравнимо с покером Аршавина

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на выступление полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (4:3).
Напомним, уже к 12-й минуте встречи 24-летний российский игрок оформил дубль. Впоследствии он сделал хет-трик, а также отдал голевой пас.
«Когда в этом году Нико Ковач пришёл, он выпускал Головина, и каждый раз что-то происходило. Сегодня его выпускают сразу с начала игры — и смотри, что он творит. Он забивает два гола, а это же окрыляет команду. А потом бац, счёт становится 2:2. Он забивает третий гол — это же важнейшая вещь вообще! Конечно, это достижение. Мы много вспоминаем, как Аршавин забил четыре мяча «Ливерпулю», но это несравнимо, у нас сегодня за границей играют всего три игрока», — цитирует Ловчева Metaratings.
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