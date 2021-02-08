Верховный суд не дал привилегии специалистам по работе с болельщиками на драки и брань

Как сообщает портал российского агентства правовой и судебной информации, специалисты по работе с болельщиками не освобождаются от наказания за драки и нецензурную брань на стадионе. Специалисты наравне с обычными болельщиками и зрителями будут нести ответственность за нарушение правил проведения спортивных мероприятий.

Высшая инстанция изучила жалобу специалиста по работе с болельщиками футбольного клуба «Рубин», которого Кировский суд Самары арестовал на пять суток и на один год лишил права посещать спортивные мероприятия. Заявителя признали виновным, и тогда специалист по работе с болельщиками обратился в Верховный суд.

Из материалов дела следует, что обвиняемый на стадионе «Самара Арена» создавал помехи при движении в зонах стадиона, принимал участие в драке, расталкивал зрителей, выражался нецензурной бранью. Всё это подтверждается полицейским протоколом и видеоматериалами.



«То обстоятельство, что заявитель был специалистом по работе с болельщиками, не исключает наличия в совершённых им описанных выше действиях состава административного правонарушения», — отмечает пресс-служба Верховного суда.

ВС согласился с назначенным ему наказанием, а потому оставил судебные акты без изменения, а жалобу без удовлетворения.