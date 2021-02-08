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Глава совета директоров ЦСКА Орешкин подписался на «инстаграм» Рондона и Бохинена

Глава совета директоров ЦСКА Орешкин подписался на «инстаграм» Рондона и Бохинена
Футбол / РПЛ 0
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Глава совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин подписался на «инстаграм» нападающего «Далянь Ифан» Саломона Рондона и полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. Ранее появилась информация, что эти футболисты в ближайшее время присоединятся к «армейскому» клубу.

Рондон выступает за китайский клуб с 2019 года. Контракт 31-летнего венесуэльского форварда с «Далянь Ифан» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Венесуэльский футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина», «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа».

Бохинен — воспитанник «Стабека». Дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в профессиональном футболе. Забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 21-летнего игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года.

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