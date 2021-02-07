ЦСКА передал привет Александру Головину после хет-трика за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил хет-трик в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Головин забил гол на 3-й минуте с передачи Фоде Балло-Туре. Спустя 10 минут он снова отправил мяч в ворота «Нима», и вновь ему ассистировал Балло-Туре. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, на 62-й минуте забив со штрафного.
Привет-поздравление своему бывшему футболисту передала пресс-служба московского ЦСКА в «Твиттере».
«Из Калтана с любовью», — написала пресс-служба «армейцев».
Напомним, Калтан — родной город Александра Головина.
Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Головин провёл в составе «монегасков» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- 7 февраля 2021
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