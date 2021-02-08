«Динамо» в один день сыграет с «Сочи» и казахстанской командой

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило соперников по третьему зимнему сбору команды, который пройдёт в Турции с 10 по 18 февраля.



В этот период бело-голубые проведут два матча, причём оба состоятся в один день — 14 февраля. В 13:00 мск динамовцы начнут матч с «Сочи», а в 16:00 мск — с казахстанской командой «Ордабасы». При этом по решению тренерского штаба встречи пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться.



«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.

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