Александр Головин — лучший игрок 24-го тура чемпионата Франции по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов минувшего 24-го тура французской Лиги 1.



В состав попал российский полузащитник Александр Головин, благодаря которому «Монако» одержал победу в выездном матче с «Нимом» (4:3). 24-летний игрок поучаствовал во всех голевых комбинациях своей команды, оформив хет-трик и отдав результативную передачу. Александра наградили максимальной оценкой — 10 баллов. Он стал лучшим игроком прошедшего тура.



Сборная тура: Вальтер Бенитес («Ницца») — 7,5 балла; Алессандро Флоренци («Пари Сен-Жермен») — 7,9; Эндрю Гравильон («Лорьян») — 8,9; Пап Сиссе («Сент-Этьен») — 8,1; Ассан Камара («Ницца») — 7,7; Александр Головин («Монако») — 10,0; Тежи Саванье («Монпелье») — 9,1; Бенжамен Андре («Лилль») — 8,7; Гаэтан Лаборде («Монпелье») — 9,2; Мемфис Депай («Лион») — 9,2; Кевин Фолланд («Монако») — 8,0.

Фото: WhoScored