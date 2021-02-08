Адвокат: пожелание Широкова для общественных работ? Дегустатор в кондитерском цехе

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал решение апелляционного суда по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.



«Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения: 100 часов общественных работ, 100 тысяч штраф. Приступили ли к работам? Ещё нет, к сожалению, процедура такова, что документы отсюда будут отправляться в тот суд, который выносил приговор. Там будут подготовлены документы в местные органы исполнения наказания. И тогда они определят, как будет реализовываться наказание.



Что касается штрафа, к сожалению, Роман Николаевич не очень хорошо работает, поэтому его зарплата понижена до 30 тысяч рублей. С этой зарплаты он обязательно всё выплатит, как это положено по закону. Как приставы определят, так долго и будет выплачиваться штраф.



Есть перспективы, где можно отрабатывать эти 100 часов? Широков не может этого представить. Пожелание? В кондитерском цехе, дегустатором. Бухать — он не бухает. В винный погреб дегустатором не пойдёт. Бутсы уже продали за 100 тысяч рублей, деньги отправили в детский дом Костромы. Детям деньги нужнее, чем недобросовестному судье», — сказал Лялин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Роман Широков получил благодарность от детского дома. Фото