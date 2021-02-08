«Он всё ещё лучший в мире». Гари Невилл заступился за Алисона, подарившего победу «Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
В середине второго тайма, когда счёт был 1:1, бразилец допустил грубую ошибку, которая привела к голу «горожан». На этом его неудачи не закончились, и спустя всего три минуты «Сити» вновь забил после его ошибки. На 83-й минуте счёт стал разгромным, после того как Алисон не справился с ударом, направленным в него.
«Без Алисона «Ливерпуль» не был бы там, где он сейчас. С его помощью они решили вратарскую проблему. Для него эти ошибки — исключение. Он всё ещё лучший в мире», — приводятся слова Невилла в «твиттере» The Anfield Talk со ссылкой на Sky Sports.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»:
- 8 февраля 2021
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