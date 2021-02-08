Футболист «Рубина» Макаров: откажусь от вакцинирования. Из нас и так делают роботов

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров рассказал, как перенёс заражение коронавирусом, а также поделился отношением к вакцине от инфекции.



«Я переболел и даже не почувствовал этого. Приехал из сборной и сдал положительный тест. Но болел я бессимптомно. В целом футболисты уже привыкли к новым реалиям. Но маски, перчатки — это бред. Это всё не помогает. Если люди болеют, то будут болеть. Надеюсь, скоро всё закончится.



Что касается вакцинирования, не думал об этом, не изучал вопрос, насколько вакцина эффективна. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так ещё и прививки. Не верю во всё это», — цитирует Макарова «Спорт-экспресс».

Черчесов: рекомендую всем сделать прививку от коронавируса