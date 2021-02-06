Черчесов: рекомендую всем сделать прививку от коронавируса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о антикоронавирусной вакцине «Спутник V».



«Все пациенты отмечают её качество. Я вакцинировался 26 января. Через десять дней сделают вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Черчесов ранее отреагировал на информацию, что он настаивает на вакцинации от коронавируса всех членов национальной команды. По его словам, это правильное решение для тех, кто является частью команды.

Черчесов провёл встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютой Чавушоглу. Наставник национальной команды поздравил чиновника с днём рождения и подарил футболку российской сборной.