«Урал» проведёт четыре контрольных матча на втором сборе
Пресс-служба «Урала» выложила список соперников по контрольным матчам на втором зимнем сборе в Турции.
Расписание контрольных матчей: 10 февраля «Урал» — «Зета» (пригород Подгорицы Голубовци, Черногория), 11 февраля «Урал» — «Акрон» (Тольятти), 15 февраля «Урал» — «Рубин» (Казань), 16 февраля «Урал» — «Навбахор» (Наманган, Узбекистан).
«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после зимнего перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.
Гендиректор «Уфы» отреагировал на возможный перенос матча с «Уралом» в Турцию
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