Гендиректор «Уфы» отреагировал на возможный перенос матча с «Уралом» в Турцию

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном переносе в Турцию матча 1/8 финала Кубка России с «Уралом».

«Я не знаю, как матч может пройти в Турции. Этот вопрос решает РФС. Насколько я знаю, мы готовим стадион, матч будет 22 феврале в Уфе. Ко мне по вопросу переноса никто не обращался», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за холодных погодных условий кубковую встречу перенесут в турецкую Анталию. Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» пройдёт 22 февраля. Команды один раз встречались в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, победителем стала екатеринбургская команда (2:1).