Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
У «Крыльев Советов» в скором времени сократится бюджет, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По информации источника, власти Самарской области в 2021 году выделят клубу 600 млн рублей. В прошлом году «Крылья» получили почти в два раза больше — 1,1 млрд рублей.
Ситуацию с бюджетом прокомментировал генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий: «Сумма бюджетных средств ещё не утверждена. То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые».
«Крылья Советов», набрав 55 очков в 26 турах, занимают второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, уступая лишь «Нижнему Новгороду» (58). Ниже, в зоне стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу, находятся «Оренбург» (54) и «Торпедо» (53).
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