Мусаев: загребское «Динамо» заслуженно стало первым в группе с ЦСКА. Понимаем их силу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем противостоянии с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы уже разобрали все последние игры «Динамо». Понимаем силу этого оппонента. Команда заслуженно стала первой в группе, превзойдя такие сильные команды, как ЦСКА и «Фейеноорд». Год назад Загреб хорошо выступил в Лиге чемпионов, он уверенно идёт в национальном чемпионате. В команде есть ряд футболистов, которые на карандаше у клубов из европейских топ-лиг.
Планируем ли подстраиваться под игровой стиль «Динамо»? Их футбол — агрессивный, очень неудобный для всех, очень энергозатратный. Команда нацелена на результат. Даже сейчас, проводя тренировки, держим в уме, что хотим видеть 18 февраля в первой игре сезона. Адресная подстройка будет, но приоритет — наша собственная игра. Очень важно развивать то, что «Краснодар» делает на протяжении последних лет, идти в этом направлении. Ключевой фактор — то, что именно мы будем делать на поле. Мы должны доминировать», — цитирует Мусаева пресс-служба «Краснодара».
Первый матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 18 февраля в Краснодаре. Ответная встреча пройдёт 25 февраля в Загребе.
- 8 февраля 2021
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