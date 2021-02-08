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«Шинник» заключил контракт с защитником сборной Киргизии

«Шинник» заключил контракт с защитником сборной Киргизии
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник сборной Киргизии Тамирлан Козубаев стал игроком «Шинника», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

«Тамирлан, добро пожаловать в коллектив!» — говорится в сообщении пресс-службы «Шинника».

Последним клубом Козубаева был «Персита Тангеранг» (Индонезия). Ранее защитник выступал за «Дордой», «Шяуляй», «Алга», «Гранитас», «Ягодину» и другие команды. В сезоне 2020 года 26-летний футболист принял участие в 3 матчах чемпионата Индонезии.

Ярославский «Шинник» в 26 встречах набрал 16 очков и занимает последнее, 22-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров турнира входят самарские «Крылья Советов» (55) и «Оренбург» (54).

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