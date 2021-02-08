Дубль Полоза помог «Ростову» разгромить тбилисский «Локомотив» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ростов» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась победой ростовской команды со счётом 4:1.



На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Понтус Альмквист. Через 4 минуты защитник ростовчан Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Локомотива», который успешно реализовал полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. На 75-й минуте форвард Дмитрий Полоз упрочил преимущество ростовской команды в счёте. Через 2 минуты Полоз оформил дубль.



По итогам 19 туров «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).