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Дубль Полоза помог «Ростову» разгромить тбилисский «Локомотив» в товарищеском матче

Дубль Полоза помог «Ростову» разгромить тбилисский «Локомотив» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче «Ростов» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась победой ростовской команды со счётом 4:1.

На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ростова» Понтус Альмквист. Через 4 минуты защитник ростовчан Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Локомотива», который успешно реализовал полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. На 75-й минуте форвард Дмитрий Полоз упрочил преимущество ростовской команды в счёте. Через 2 минуты Полоз оформил дубль.

По итогам 19 туров «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 февраля 2021, понедельник. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
4 : 1
Локомотив Тб
Тбилиси, Грузия
1:0 Альмквист – 31'   1:1 Осипенко – 35' (автогол)   2:1 Норманн – 54' (пен)   3:1 Полоз – 75'   4:1 Полоз – 77'
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