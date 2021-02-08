Лисакович — об отказе от интервью: давайте сначала что-то сделаю, а потом объясню, кто я

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович рассказал, почему он отказался от интервью осле перехода в московский клуб.



«Просто не люблю давать интервью. Я только пришёл в команду, о чём говорить? Давайте я сначала что-то сделаю, внесу свой вклад, а потом уже объясню, кто я. Зачем говорить впустую, что забью, условно, десять голов. А если этого не случится, как я потом буду выглядеть? Я честный человек. С нетерпением жду, когда уже возобновится сезон. Нужно вернуть «Локомотив» на то место, которого он заслуживает. У нас очень хорошая команда», — приводит слова Лисаковича пресс-служба «Локомотива».

23-летний белорусский форвард в сезоне-2020/2021 провёл за «Локомотив» 15 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.