«Лидс Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и обогнал «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ

На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся заключительный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «павлинов» со счётом 2:0.



Уже на 3-й минуте матча хозяевам удалась результативная атака — вингер «павлинов» Джек Харрисон, находясь у центра штрафной гостей, получил передачу от защитника Стюарта Далласа, чуть продвинулся и пробил — мяч после небольшого рикошета залетел под перекладину.

Видео гола Джека Харрисона

На 52-й минуте нападающий «павлинов» Патрик Бэмфорд забил второй гол в матче, успешно сыграв на добивании после удара Рафаэла. Это 100-й гол в карьере 27-летнего англичанина на клубном уровне.

Видео гола Патрика Бэмфорда

Подопечные Марсело Бьельсы в 22 матчах набрали 32 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021, опередив лондонский «Арсенал» (31). «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У «павлинов» один матч в запасе.