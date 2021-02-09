Гол Дзюбы принёс «Зениту» победу в товарищеском матче со сборной Иордании

В товарищеском матче сборная Иордании встречалась с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.



На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба.



12 февраля «Зенит» проведёт ещё два товарищеских матча. Соперниками подопечных Сергея Семака станут сборная Узбекистана и «Пюник» (Армения).



Напомним, сейчас «Зенит» находится на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). В нынешнем сезоне Дзюба провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 матчах.