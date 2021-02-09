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Куман: Ибрагимович заслуживает всего

Куман: Ибрагимович заслуживает всего
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Я не удивлён тем, чего достиг Златан. Я работал с ним в „Аяксе“, и уже тогда его потенциал был очевиден. Он один из лучших нападающих, несмотря на свой возраст. Он всё ещё хорош. У Златана менталитет победителя. Приятно видеть, что он смог много достичь с разными командами. Златан заслуживает всего», — приводит слова Кумана Football Italia.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб хочет продлить контракт с 39-летним Ибрагимовичем. В сезоне-2020/2021 Златан Ибрагимович провёл в составе «Милана» 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Милан» хочет продлить контракт с 39-летним Ибрагимовичем
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