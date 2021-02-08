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«Милан» хочет продлить контракт с 39-летним Ибрагимовичем

«Милан» хочет продлить контракт с 39-летним Ибрагимовичем
Футбол / Италия 0
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«Милан» хочет продлить контракт с 39-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем. Такой вывод можно сделать из слов технического директора «россонери» Паоло Мальдини.

«Нынешний «Милан» — одна из самых молодых команд в Европе, поэтому нам нужен такой опытный лидер. Мы пытались подписать Златана ещё в 2018 году, когда он защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович сказал мне, что решение о продлении контракта примет в зависимости от состояния своего организма. Но если он будет продолжать в том же духе, то я не вижу объективных причин, чтобы он не продлил контракт», — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на эфир телеканала BeinSport.

В сезоне-2020/2021 Златан Ибрагимович провёл в составе «Милана» 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.

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