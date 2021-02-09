Игрок «Арсенала» записал на видео мастурбирующего партнёра по сборной

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Ниццу», стал фигурантом нового скандала с интим-видео. В Сети появилась видеозапись, на которой футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением.
Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому своё лицо в кадре также запечатлел.
Провокационное видео с участием Салибы и его мастурбирующего сокомандника появилось в соцсетях после того, как защитник в одном из интервью раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету, который, по словам игрока, не дал ему шанса проявить себя в Англии.
Данное видео было записано несколько лет назад, когда Вильям ещё выступал за юношескую сборную Франции.
Напомним, Салиба пополнил состав «Арсенала» в 2019 году, сумма сделки по нему составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз не сумел закрепиться в стане «канониров» и в январе 2021 года был отдан в аренду «Ницце».
- 9 февраля 2021
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:11
-
18:57
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:04
-
18:03
-
17:47
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:12
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:22
-
16:17
-
16:12
-
16:04
-
15:51
-
15:41
-
15:34
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:40