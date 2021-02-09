Игрок «Арсенала» записал на видео мастурбирующего партнёра по сборной

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Ниццу», стал фигурантом нового скандала с интим-видео. В Сети появилась видеозапись, на которой футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением.

Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому своё лицо в кадре также запечатлел.

Провокационное видео с участием Салибы и его мастурбирующего сокомандника появилось в соцсетях после того, как защитник в одном из интервью раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету, который, по словам игрока, не дал ему шанса проявить себя в Англии.

Данное видео было записано несколько лет назад, когда Вильям ещё выступал за юношескую сборную Франции.

Напомним, Салиба пополнил состав «Арсенала» в 2019 году, сумма сделки по нему составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз не сумел закрепиться в стане «канониров» и в январе 2021 года был отдан в аренду «Ницце».