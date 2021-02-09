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«Уфа» обыграла «Торпедо» в товарищеском матче

«Уфа» обыграла «Торпедо» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Уфа» встречалась с «Торпедо». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой уфимцев со счётом 1:0.

На 39-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Торпедо», однако нападающий «Уфы» Комнен Андрич не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. На 85-й минуте встречи счёт открыл защитник уфимской команды Александр Сухов.

Напомним, на матче присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

После 19 туров «Уфа», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне вылета. Московское «Торпедо» в 26 встречах набрало 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа, Россия
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Сухов – 85'
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