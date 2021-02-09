Головин — в заявке «Монако» на матч Кубка Франции

«Монако» опубликовал заявку на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Греноблем». В список из 20 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Леком, Маецки, Агилар, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Матсима, Диатта, Диоп, Фабрегас, Флорентино, Головин, Матасо, Милло, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Пеллегри.



Матч 1/32 финала Кубка Франции «Гренобль» — «Монако» состоится завтра, 10 февраля, на стадионе «Стад де Альп» в Гренобле. Начало встречи — в 16:45 мск.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 9 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.