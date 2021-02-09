44-летний Абреу перешёл в 30-й клуб в профессиональной карьере

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу стал игроком бразильского клуба «Атлетик» (Минас-Жерайс).



Таким образом, 44-летний футболист побил собственный рекорд. Этот клуб стал 30-м в его профессиональной карьере. Последним клубом Абреу был «Бостон Ривер».

Фото можно посмотреть на странице «Атлетик» (Минас-Жерайс) в «Инстаграме».

За продолжительную карьеру Абреу успел поиграть в семи клубах из Мексики, в шести — из Бразилии и Уругвая, двух — из Аргентины, Чили и Испании, а также по одному разу перейти в команды из Израиля, Греции, Эквадора, Парагвая и Сальвадора.

Абреу выступал за сборную Уругвая с 1996 по 2012 год. В составе национальной команды в 2011 году завоевал Кубок Америки, а в 2010-м занял 4-е место на чемпионате мира в ЮАР.