44-летний Абреу перешёл в 30-й клуб в профессиональной карьере
Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу стал игроком бразильского клуба «Атлетик» (Минас-Жерайс).
Таким образом, 44-летний футболист побил собственный рекорд. Этот клуб стал 30-м в его профессиональной карьере. Последним клубом Абреу был «Бостон Ривер».
Фото можно посмотреть на странице «Атлетик» (Минас-Жерайс) в «Инстаграме».
За продолжительную карьеру Абреу успел поиграть в семи клубах из Мексики, в шести — из Бразилии и Уругвая, двух — из Аргентины, Чили и Испании, а также по одному разу перейти в команды из Израиля, Греции, Эквадора, Парагвая и Сальвадора.
Абреу выступал за сборную Уругвая с 1996 по 2012 год. В составе национальной команды в 2011 году завоевал Кубок Америки, а в 2010-м занял 4-е место на чемпионате мира в ЮАР.
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