«Бенфика» подписала защитника «Сантоса»

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 25-летний бразилец подписал контракт с «Бенфикой», о чём информирует пресс-служба лиссабонского клуба.

Стороны заключили соглашение до 2025 года, а финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Transfermarkt оценивает Вериссимо в € 6 млн. В нынешнем сезоне Лукас провёл за «Сантос» 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее интерес к нему проявляли итальянские клубы, но до официальных предложений дело так и не дошло.

Ранее стало известно, что состав «Бенфики» может пополнить защитник итальянского «Наполи» Эльсеид Хюсай. Лиссабонские «орлы» ближайшим летом хотят подписать албанца бесплатно, на правах свободного агента.