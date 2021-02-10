Семак рассказал, когда в последний раз получал удовольствие от игры «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каких случаях получает удовольствие от футбола как независимый зритель. Кроме того, российский специалист признался, что у него остались яркие воспоминания от выигранного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:1).
«Люблю кубковые матчи, в которых маленькие клубы сражаются с грандами, – это прекрасно, так что недавно получил огромное удовольствие от игры «Манчестер Сити» и «Челтнема», дуэль абсолютно разных команд, было интересно.
Что касается «Зенита», то есть матчи, которые проводим очень ярко. Уверенно и хорошо играли в последнем официальном со «Спартаком», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
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