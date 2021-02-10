Президент «Ювентуса» оскорбил Антонио Конте после матча Кубка Италии

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли оскорбил главного тренера «Интера» Антонио Конте после ответного полуфинального матча Кубка Италии, сообщает Football Italia.

По данным источника, Аньелли предположительно сказал в адрес Конте следующую фразу: «Заткнись, засранец».

Ответный полуфинальный матч завершился со счётом 0:0. Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары «Наполи» — «Аталанта». Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей — 0:0. Ответный матч пройдёт сегодня, 10 февраля.