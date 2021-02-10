В честь Жерара Улье переименуют тренировочную базу «Лиона» и установят памятник

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил о мероприятиях, которые призваны увековечить память об ушедшем в декабре 2020 года известном тренере Жераре Улье.



«Наша тренировочная база будет переименована в честь Жерара Улье. В планах установить ему памятник и организовать товарищескую игру и специальный трофей с «Ливерпулем».



Жерар — великий человек для футбола, им восхищались везде, где бы он ни был. Мы подготовим всё, что позволит нам вспомнить этого фантастического человека, ставшего другом для каждого из нас», — приводит слова Оляса Footmercato.



Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.



В ходе своей карьеры Улье возглавлял также сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала бирмингемская «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.



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