В честь Жерара Улье переименуют тренировочную базу «Лиона» и установят памятник

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил о мероприятиях, которые призваны увековечить память об ушедшем в декабре 2020 года известном тренере Жераре Улье.
«Наша тренировочная база будет переименована в честь Жерара Улье. В планах установить ему памятник и организовать товарищескую игру и специальный трофей с «Ливерпулем».
Жерар — великий человек для футбола, им восхищались везде, где бы он ни был. Мы подготовим всё, что позволит нам вспомнить этого фантастического человека, ставшего другом для каждого из нас», — приводит слова Оляса Footmercato.
Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.
В ходе своей карьеры Улье возглавлял также сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала бирмингемская «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.
- 10 февраля 2021
-
06:54
-
06:36
-
04:59
-
04:05
-
03:22
-
02:46
-
02:18
-
01:08
-
00:55
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:10
- 9 февраля 2021
-
23:40
-
23:36
-
23:14
-
23:08
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:54
-
21:39
-
21:25
-
21:24
-
21:07
-
20:32
-
20:29
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:56
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34