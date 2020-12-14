Каррагер: любил Улье. Он изменил меня и вернул «Ливерпуль» к победам

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на уход из жизни экс главного тренера команды Жерара Улье. Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря в возрасте 73 лет.



«Абсолютно опустошён новостью о Жераре Улье. Ещё в прошлом месяце я связывался с ним, чтобы организовать его приезд в Ливерпуль. Любил этого человека, он изменил меня как личность и как футболиста и вернул «Ливерпуль» к победам. Покойся с миром, босс», — написал Каррагер в своём «твиттере».



Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.



В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

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