Каррагер: любил Улье. Он изменил меня и вернул «Ливерпуль» к победам

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на уход из жизни экс главного тренера команды Жерара Улье. Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря в возрасте 73 лет.
«Абсолютно опустошён новостью о Жераре Улье. Ещё в прошлом месяце я связывался с ним, чтобы организовать его приезд в Ливерпуль. Любил этого человека, он изменил меня как личность и как футболиста и вернул «Ливерпуль» к победам. Покойся с миром, босс», — написал Каррагер в своём «твиттере».
Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.
В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.
- 14 декабря 2020
-
18:12
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:17
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:26
-
14:55
-
14:49
-
14:42
-
14:39
-
14:35
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:56