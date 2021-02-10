Властимил Петржела: уверен, «Зенит» выиграет чемпионат. С Кубком сложнее

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы клуба из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-Лиге и национальном Кубке.



«Уверен, «Зенит» выиграет чемпионат. Да, отрыв не очень большой, но не думаю, что кто-то помешает «Зениту» сохранить чемпионское звание. Кубок? Здесь сложнее: в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, однако и этот трофей завоевать «Зениту» по силам. У клуба из Санкт-Петербурга лучший в России подбор игроков.



Могу констатировать только тот факт, что два года подряд «Зенит» катастрофически плохо выглядел в Европе. С таким отрывом выиграть чемпионат своей страны и так выступать в Лиге чемпионов… Это провал. Но «Зенит» сильная команда, её важно просто качественно подготовить к старту в этом турнире», — цитирует Петржелу Bobsoccer.

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