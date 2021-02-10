Экс-форвард «Тамбова» Карапетян стал игроком клуба «Арарат-Армения»
Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян перешёл в «Арарат-Армения», сообщает пресс-служба армянского клуба. Детали соглашения 33-летнего футболиста не сообщаются.
«Добро пожаловать, Саша!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба «Арарат-Армения» в «Инстаграме».
Сезон-2020/2021 Карапетян начинал в «Тамбове». Армянский футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола. Ранее Карапетян выступал за «Дюделанж», «Прогрес», «Сочи» и другие команды. С 2014 года форвард вызывается в национальную команду Армении.
Ранее стало известно, что «Тамбов» возобновил подготовку к весенней части сезона Российской Премьер-Лиги. В расположение команды прибыли 12 футболистов.
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