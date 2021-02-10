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«Химки» разгромили «Астану» в товарищеском матче

«Химки» разгромили «Астану» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Химки» встречались с «Астаной». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой подмосковной команды со счётом 4:1. Матч проходил в закрытом режиме.

В прошлом товарищеском матче подмосковные «Химки» обыграли «Чайку» со счётом 2:0. Подмосковная команда вышла вперёд на 28-й минуте. Автором гола стал новичок «Химок» Филип Дагерстоль. Голевую передачу отдал Илья Кухарчук. На 50-й минуте подопечные Игоря Черевченко увеличили преимущество усилиями Кухарчука.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» дома встретятся с «Уфой».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
4 : 1
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 – 90'   2:0 – 90'   3:0 – 90'   4:0 – 90'   4:1 Каиркенов – 90'
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