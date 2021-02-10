«Химки» разгромили «Астану» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Химки» встречались с «Астаной». Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась победой подмосковной команды со счётом 4:1. Матч проходил в закрытом режиме.



В прошлом товарищеском матче подмосковные «Химки» обыграли «Чайку» со счётом 2:0. Подмосковная команда вышла вперёд на 28-й минуте. Автором гола стал новичок «Химок» Филип Дагерстоль. Голевую передачу отдал Илья Кухарчук. На 50-й минуте подопечные Игоря Черевченко увеличили преимущество усилиями Кухарчука.



Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» дома встретятся с «Уфой».