Сайманов: «Рубин» мог бы быть даже на первом месте в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о нынешнем положении казанской команды.

«Мы посчитали, если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте. Но тут определённое везение нужно. В 2008 году мы сильно стартанули – 7 или 8 матчей выиграли и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был всё-таки сплав опыта и молодости, а сейчас по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность.



Девятое место в таблице, может быть, и расстраивает, но мы понимали, что будут и всплески, и падения, потому что команда молодая, не может стабильно пройти весь чемпионат. Предполагали, что можем оказаться как в середине таблицы, так и в первой тройке. Когда обсуждаем наши ошибки, конечно, огорчаемся, но потом сами же себя и возвращаем в предсезонку, когда говорили, что может и так получиться, и так», — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Эксклюзивное интервью с Рустемом Саймановым выйдет на «Чемпионате» утром 11 февраля.