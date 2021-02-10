Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сайманов: «Рубин» мог бы быть даже на первом месте в РПЛ

Сайманов: «Рубин» мог бы быть даже на первом месте в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о нынешнем положении казанской команды.

«Мы посчитали, если бы не было тех ошибок, когда сами себе привезли голы и проиграли, вполне могли бы оказаться на первом месте. Но тут определённое везение нужно. В 2008 году мы сильно стартанули – 7 или 8 матчей выиграли и только потом пошли ничьи. А здесь, наверное, немножко фарта не хватило. Тогда у нас был всё-таки сплав опыта и молодости, а сейчас по большей мере молодые игроки. Отсюда нестабильность.

Девятое место в таблице, может быть, и расстраивает, но мы понимали, что будут и всплески, и падения, потому что команда молодая, не может стабильно пройти весь чемпионат. Предполагали, что можем оказаться как в середине таблицы, так и в первой тройке. Когда обсуждаем наши ошибки, конечно, огорчаемся, но потом сами же себя и возвращаем в предсезонку, когда говорили, что может и так получиться, и так», — сказал Сайманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Эксклюзивное интервью с Рустемом Саймановым выйдет на «Чемпионате» утром 11 февраля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021