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Источник: Доменека уволят из «Нанта» спустя полтора месяца после назначения

Источник: Доменека уволят из «Нанта» спустя полтора месяца после назначения
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек покинет «Нант», сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в клубе.

Руководство «Нанта» недовольно результатами команды, которая занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Сегодня, 10 февраля, команда вылетела из Кубка Франции, проиграв «Лансу» в 1/32 финала со счётом 2:4.

«Нант» не выигрывает с 8 ноября 2020 года. Клуб назначил Раймона Доменека главным тренером 26 декабря, однако и при экс-наставнике сборной Франции «канарейки» не смогли одержать ни одной победы. Доменек заключал контракт до конца сезона-2020/2021.

Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.

«Нант» нанял Доменека до конца сезона
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