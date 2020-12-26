«Нант» нанял Доменека до конца сезона

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавил «Нант», сообщается на официальном сайте французского клуба.
«ФК „Нант“ объявляет о назначении Раймона Доменека главным тренером с 26 декабря 2020 года. Специалист намерен до конца сезона-2020/2021 годов работать с командой», — сообщает пресс-служба «Нанта.
68-летний Доменек ранее достиг договорённости с руководством «канареек». 6 января он проведёт дебютный матч в качестве наставника «Нанта». В этот день «Нант» сыграет в Лиге 1 с «Ренном».
Перед бретонским дерби «Нант» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков в 17 матчах. «Нант» не побеждает с 8 ноября. Тогда «канарейки» нанесли поражение «Лорьяну» со счётом 2:0.
Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года французы под его руководством завоевали серебряные медали.
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