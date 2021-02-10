Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Наполи» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер, Шутало, Пессина, Муриэль, Сапата.



«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Хюсай, Элмас, Бакайоко, Зелиньски, Лосано, Осимхен, Инсинье.



Первый полуфинальный матч «Наполи» — «Аталанта» состоялся неделю назад, 3 февраля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Встреча завершилась ничьей — 0:0. В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Лацио» со счётом 3:2, «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2).



Накануне в финал Кубка Италии вышел туринский «Ювентус», обыгравший миланский «Интер» (2:1, 0:0).