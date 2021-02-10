«Мариуполь» отказался от подписания игрока «Шахтёра» после ДТП с его участием

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Владислав Вакула не перейдёт в «Мариуполь» на правах аренды, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Игроку оставалось только пройти медосмотр для перехода в мариупольский клуб. До подписания соглашения дело не дошло, так как в день, когда Вакула должен был стать игроком «Мариуполя», он стал виновником ДТП.
Авария произошла в Мариуполе ночью. Как утверждает телеграм-канал Super Marik, футболист вёл машину в состоянии алкогольного опьянения. Вакула не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.
Это не первый скандал с участием 21-летнего футболиста. В январе Вакула перешёл на правах аренды в «Десну», но через 16 дней Владислава отправили обратно в «Шахтёр». В черниговском клубе не стали называть причины скорого расставания, но в СМИ писали, что Вакула устроил загул в расположении «Десны». Ранее полузащитник выступал за «Сталь» из Каменского и «Мариуполь».
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