Гвардиола: сейчас непросто одержать 15 побед подряд. Но рекорды существуют, чтобы их бить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Суонси Сити» (3:1).
«У меня было ощущение, что соперник будет создавать моменты и сыграет опасно. «Суонси» действовал агрессивно, но мы контролировали игру и создали множество моментов, хотя и не смогли всеми ими воспользоваться.
Что касается 15 побед подряд, то это послание для нас самих. Мы пришли к победе, и это было самым важным. Нельзя отрицать, что мы рады и гордимся тем, что сумели побить рекорд, установленный очень давно. Но рекорды существуют для того, чтобы их бить. В наше время непросто выиграть 15 матчей подряд. Мы счастливы. 200 побед на посту тренера «Манчестер Сити»? Это много, но я надеюсь, что дальше будет ещё больше», — приводит слова Гвардиолы BBC.
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