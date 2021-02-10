«Манчестер Сити» одержал 200 побед под руководством Хосепа Гвардиолы
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Суонси Сити» проиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Либерти» в Суонси и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
Эта победа стала 200-й для «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Для этого каталонскому специалисту потребовалось 268 матчей.
Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующее соглашение 49-летнего каталонского специалиста с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Ранее Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».
«Манчестер Сити» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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