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«Барселона» проиграла «Севилье» в полуфинальном матче Кубка Испании

«Барселона» проиграла «Севилье» в полуфинальном матче Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» переиграла «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл защитник Жюль Кунде. Футболист «Севильи» легко ушёл от Юмтити, прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и уверенно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот. На 85-й преимущество севильской команды увеличил Иван Ракитич. После передачи от центра поля поскользнулся Юмтити, выпустив Ракитича один на один, после чего Иван уверенно на силу пробил над Тер Штегеном в сетку ворот.

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» Б — «Леванте».

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
10 февраля 2021, среда. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Кунде – 25'   2:0 Ракитич – 85'
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