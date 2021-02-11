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Гол Мойзе Кина принёс «ПСЖ» победу в матче Кубка Франции с «Каном»

Гол Мойзе Кина принёс «ПСЖ» победу в матче Кубка Франции с «Каном»
Футбол / Франция 0

Завершился матч 1/32 Кубка Франции, в котором «Кан» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Первая половина матча прошла без забитых мячей. Победный гол в матче на 49-й минуте забил нападающий Мойзе Кин.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, а «Кан» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Франции является «ПСЖ», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграть «Сент-Этьен» со счётом 1:0.

«ПСЖ» становился обладателем Кубка Франции 13 раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира по этому показателю. «Сент-Этьен» в свою очередь с шестью победами занимает второе место по этому показателю.

Кубок Франции. 1/32 финала
10 февраля 2021, среда. 23:05 МСК
Кан
Кан
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Кин – 49'
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