Неймар получил травму накануне матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0).

Бразильский нападающий получил повреждение на 56-й минуте, после того, как против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён. Вместе него на поле вышел французский нападающий Килиан Мбаппе. Меньше чем через неделю «ПСЖ» предстоит провести матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 10 марта в Париже.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.