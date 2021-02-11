Рональд Куман прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Севильей» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

«Мы должны проанализировать игру. Мы в хорошей форме, мы боролись. Мы играли хорошо, но мы играли против отличной и физически подготовленной команды. Юмтити был хорош в игре. Он совершал ошибки, как и все остальные. Это часть футбола. Несправедливо преследовать его. Мы все проигрываем и все выигрываем», — приводит слова Кумана Marca.

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» встретится с победителем пары «Атлетик» Б — «Леванте».