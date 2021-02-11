«Томь» Кержакова вырвала победу у «Ахмата»

«Ахмат» потерпел поражение в товарищеском матче с «Томью». Встреча завершилась со счётом 2:3.
Грозненцы вышли вперёд на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Габриэля Янку с пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, команда из Томска восстановила равновесие усилиями полузащитника Артёма Симоняна. На 64-й минуте «Ахмат» вновь повёл в счёте — забил форвард Владимир Ильин. Спустя всего 5 минут «Томь» ответила голом защитника Ильи Зуева. Судьбу противостояния решил Симонян, оформивший дубль на 86-й минуте.
«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь «Томь», которую возглавляет бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, располагается на предпоследней, 21-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги с 17 очками после 26 матчей.
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