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«Томь» Кержакова вырвала победу у «Ахмата»

«Томь» Кержакова вырвала победу у «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0
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«Ахмат» потерпел поражение в товарищеском матче с «Томью». Встреча завершилась со счётом 2:3.

Грозненцы вышли вперёд на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Габриэля Янку с пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, команда из Томска восстановила равновесие усилиями полузащитника Артёма Симоняна. На 64-й минуте «Ахмат» вновь повёл в счёте — забил форвард Владимир Ильин. Спустя всего 5 минут «Томь» ответила голом защитника Ильи Зуева. Судьбу противостояния решил Симонян, оформивший дубль на 86-й минуте.

«Ахмат», набрав 26 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь «Томь», которую возглавляет бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, располагается на предпоследней, 21-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги с 17 очками после 26 матчей.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2021, четверг. 11:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 3
Томь
Томск, Россия
1:0 Янку – 30' (пен)   1:1 Симонян – 53'   2:1 Ильин – 64'   2:2 Зуев – 69'   2:3 Симонян – 86'
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