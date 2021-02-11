Фёдор Кудряшов: в 2019 году был интерес со стороны «Спартака». Получилось странно

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как в 2019 году ему предлагал контракт московский «Спартак».



«Перед переходом в «Сочи» летом 2019-го разговаривал со «Спартаком». Там был Цорн. Получилось странно: они предложили одни условия, через два дня сказали, что этих условий не будет, а дают в два раза меньшие плюс разные бонусы за количество игр. Связываю это с тем, что тогда вёл переговоры о продлении с «Истанбулом». После предложения «Спартака» они как раз объявили, что я не продлюсь. Поэтому «Спартак» сразу так сделал. Но я всё равно не хотел торопиться, долго искал варианты.



Несколько раз ходили разговоры про «Краснодар», мы общались с Владимиром Леонидовичем Хашигом, у нас хорошие отношения ещё со времен моей аренды. Но разговоры – одно, а конкретики не появилось. Они просто думали, звонили, говорили, что, возможно, буду нужен. Я отвечал: «Хорошо, если что, набирайте». В итоге не перезванивали. Не понадобился – нет проблем», — цитирует Кудряшова Sports.ru.

Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею