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Тухель: Кепа начал всё заново. Мы рассчитываем на него

Тухель: Кепа начал всё заново. Мы рассчитываем на него
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о положении вратаря Кепы Аррисабалаги в преддверии выездного матча 1/8 финала Кубка Англии с «Барнсли», который пройдёт сегодня, 11 февраля. Начало — в 23:00 мск.

«Кепа не должен прыгать выше головы. Я хочу, чтобы он провёл нормальный матч. Ему не нужно доказывать мне или кому-либо ещё, что он должен быть основным вратарём сборной Испании на Евро. Надо просто показать свой уровень. Ни больше ни меньше.

Для Кепы хорошо, что он всё начал заново. Я раньше не работал с ним и надеюсь, что у нас не возникнет трудностей. На тренировках он делает всё, чтобы впечатлить. Надеюсь, сегодня он покажет то же, что и там. Наша задача — выжимать из Кепы максимум, доверять ему и улучшать его сильные стороны. Мы рассчитываем на него, нам нужны три сильных вратаря для достижения целей», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Видео ошибки Кепы в матче с «Ливерпулем»:

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